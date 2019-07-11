لاسارتي يكشف تشكيل الأهلي في مباراة نيو بورت

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة نيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية، التي تجمعهما في معسكر الفريق بإسبانيا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
علي لطفي، وباسم علي، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، وعمرو جمال.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف على ملعب بيناتار أرينا، في ثاني وديات الأهلي بمعسكر إسبانيا.
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