مؤمن زكريا: الدوري أصبح تحدي وسعيد بمساندة الجماهير لي

أكد مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن معسكر إعداد الفريق بمدينة اليكانتي الإسبانية مثالي للغاية ويسير بشكل جيد لتحقيق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني والوصول باللاعبين إلى أفضل مراحل التركيز والجاهزية البدنية والمعنوية؛ استعدادا للمباراتين الحاسمتين أمام المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري.

وأوضح أن الأمور تسير بشكل طيب وأن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، في ظل الأجواء التي يعيشها الجميع لحسم الدرع نظرا لما يمثله من أهمية لجماهير الأهلي التي تستحق أن تتوج باللقب بعد أن تحملت الكثير وساندت الفريق خلال هذا الموسم الصعب والشاق حتى عاد لمكانه الطبيعي في الصدارة.

وأضاف مؤمن ان الأهلي يخوض حاليا المرحلة الثانية من فترة الإعداد لاستئناف الدوري، و توقيت المعسكر مثالي للغاية لزيادة مساحة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والاحتكاك بفرق إسبانية إنجليزية، وهو ما يعزز فرص وصول اللاعبين الى أفضل مستوى قبل المرحلة الحاسمة الحالية.

وتحدث لاعب الأهلي عن بطولة الدوري ووصفها بالتحدي الذي يشغل جميع اللاعبين بعد موسم صعب للغاية شهد ظروف عصيبة ، خاصة بعد أن تأخر الفريق في جدول الترتيب في وقت سابق، حتى نجح الجهاز الفني واللاعبين في تحدي كل هذه الصعاب وتجاوزها واصبحوا على بعد خطوات من اللقب المفضل للجماهير.

وأشار إلى أنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق في مباراتي المقاولون والزمالك المتبقيتين في الدوري والتي يغيب عنهما بسبب عودته من الإعارة بالدوري السعودي ، لكن ثقته كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والتتويج باللقب

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وألمح إلى أن اللعب للأهلي يضع الجميع تحت ضغوط شديدة ، ويفرض على اللاعبين تحمل المسئولية والتحلي بالشخصية القوية ، وهي أعباء طبيعية نتيجة الشعبية الجارفة والطموحات التي تعلقها الجماهير على الفريق ، مؤكدا ان جميع اللاعبين لديهم القدرة على التعامل مع كل هذه الأمور.

وكشف مؤمن عن حجم إصابته في الركبة وقال إنها بسيطة وجاءت نتيجة لغيابه لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات ، وهو يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء سريعا حتى يشارك من جديد في التدريبات ، مؤكدا على تمسكه بتعويض فترة غيابه خاصة أنه مستمر مع النادي خلال الموسم الجديد و عقده يمتد مع الأهلي لـ3 سنوات مقبلة ويتمنى أن يكون له دور مع الفريق في الموسم الجديد .

وشدد على ان علاقته بالأهلي أكبر من أي شئ وإنه تحمل الكثير من أجل العودة الى بيته من جديد، ويستعد بقوة وكأنه أحد الصفقات الجديدة من أجل الوصول إلى أفضل مستوياته والحصول على ثقة الجهاز الفني.

وتحدث لاعب الأهلي عن المنافسة في الفريق مؤكدا إن كل المراكز تضم لاعبين على أفضل ما يكون ، والكل يجتهد لإخراج أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني الذي يعد صاحب الحق الأول والأخير في الإختيارات مشيرا إلى أن الجميع يحترم هذه الرؤية ويعمل على تطوير نفسه من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات.

وعبر مؤمن عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي وجده من الجماهير خلال الفترة الماضية والرسائل الإيجابية التي تلقاها، مشددا على أن الأهلي كبير بتاريخه وبطولاته وجماهيره ، و الفوز ببطولة إفريقيا يأتي على رأس أولويات الجميع من أجل إسعاد تلك الجماهير.