رسميًا .. أتلتيكو مدريد يضم إيفان سابونجيتش

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع النجم الصربي إيفان سابونجيتش لاعب فريق بنفيكا البرتغالي ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع سابونجيتش على عقد سيربطه مع النادي خلال المواسم الثلاثة القادمة حيث بدأ التدريبات مع الفريق بعدما وافق بنفيكا على انتقاله إلى صفوف الاتلتي.

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