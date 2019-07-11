لاعب يوناني يدعم صفوف أسوان في الدوري الممتاز

نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسه اللواء أحمد سليمان في التعاقد مع صانع الألعاب اليوناني جورج ليراص، خلال الإنتقالات الصيفيه الحاليه. وكان ليراص يلعب في أحد أندية القسم الثاني بالدوري اليوناني، حيث اقتناع مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق، باداء اللاعب الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق. الصعيدي في الفتره الماضيه. حيث اقتناع مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق، باداء اللاعب الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق. الصعيدي في الفتره الماضيه. وانتقل اللاعب لزهره الجنوب في صفقه إنتقال حر لمدة موسمين، وقام اللاعب بتوقيع العقود في حضور المدير الفني للفريق. وقد طلب المدير الفني من مجلس الإدارة التعاقد مع 12 لاعبآ، حتي يتمكن من بناء فريق قوي قادر علي مواجهه أنديه الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

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