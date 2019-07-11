فريق المحسمة بالاسماعيلية يستعد لدورى المراكز

أدى لاعبو نادي المحسمة بالاسماعيلية لكرة القدم، اليوم، الخميس ، مرانا قويا على ملعب النادي الخماسي، ضمن ساسية النادى ، لتعليم اللاعبين الصغاروالكبار مهارات كرة القدم الأساسية، وتعليمهم كيفية التعامل مع الكرة ،خاض اللاعبين الصغار مرانا، تحت قيادة الكابتن هانى على ، المدربالاساسى للفريق تحت 19 سنة ، وبحضورهانى عبدالرحمن مؤثق قناة السويس ، وعدد من أولياء الأمور، لمتابعة أبنائهم في التدريبات الخاصة بمركز شباب المحسمة لكرة القدم ، وأوضح أنه يسعى لاكتشاف المواهب ليتم
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