فريق المحسمة بالاسماعيلية يستعد لدورى المراكز

أدى لاعبو نادي المحسمة بالاسماعيلية لكرة القدم، اليوم، الخميس ، مرانا قويا على ملعب النادي الخماسي، ضمن ساسية النادى ، لتعليم اللاعبين الصغاروالكبار مهارات كرة القدم الأساسية، وتعليمهم كيفية التعامل مع الكرة ،خاض اللاعبين الصغار مرانا، تحت قيادة الكابتن هانى على ، المدرب

الاساسى للفريق تحت 19 سنة ، وبحضورهانى عبدالرحمن مؤثق قناة السويس ، وعدد من أولياء الأمور، لمتابعة أبنائهم في التدريبات الخاصة بمركز شباب المحسمة لكرة القدم ، وأوضح أنه يسعى لاكتشاف المواهب ليتمدعم فرق نادي المحسمة بقطاعات الناشئين باللاعبين المميزين والبارزين بالمركز، مشيرا إلى أنه يتم خوض مباريات ودية مع الفرق الكبرى بالمراكز فى الاقاليم ، ولتوفير فرص جادة للاحتكاك للاعبي فى كافة القطاعات ، مشيرا إلى أن مركز الشباب به أعمار سنيه مختلفة من اللاعبين ، والان يتم الاستعدادات لدورى مراكز الشباب بالمحافظة والحصول على المراكز الاولى