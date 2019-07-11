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فريق المحسمة بالاسماعيلية يستعد لدورى المراكز

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أدى لاعبو نادي المحسمة بالاسماعيلية لكرة القدم، اليوم، الخميس ، مرانا قويا على ملعب النادي الخماسي، ضمن ساسية النادى ، لتعليم اللاعبين الصغاروالكبار مهارات كرة القدم الأساسية، وتعليمهم كيفية التعامل مع الكرة ،خاض اللاعبين الصغار مرانا، تحت قيادة الكابتن هانى على ،  المدرب

الاساسى للفريق تحت 19 سنة ، وبحضورهانى عبدالرحمن مؤثق قناة السويس ، وعدد من أولياء الأمور، لمتابعة أبنائهم في التدريبات الخاصة  بمركز شباب المحسمة لكرة القدم ،  وأوضح أنه يسعى لاكتشاف المواهب ليتم
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دعم فرق نادي المحسمة  بقطاعات الناشئين باللاعبين المميزين والبارزين بالمركز، مشيرا إلى أنه يتم خوض مباريات ودية مع  الفرق الكبرى بالمراكز  فى الاقاليم ، ولتوفير فرص جادة للاحتكاك للاعبي فى كافة القطاعات ، مشيرا إلى أن مركز الشباب  به أعمار سنيه مختلفة من اللاعبين ، والان يتم الاستعدادات لدورى مراكز الشباب بالمحافظة والحصول على المراكز الاولى
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