الاتحاد الدولي للصحافة يكرم الصحفيين في حضور وزير الرياضة

تقام احتفالية الاتحاد الدولى للصحافة لتكريم الصحفيين المصريين ومنحهم شهادة الصحفى المحترف (professional journalist ) لمن قام بتغطية ١٠ بطولات إفريقية، وذلك فىالثالثة عصرا يوم السبت ١٣ يوليو، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب
ومن المقرر أن يعقب تسليم الشهادات حفل غداء على شرف الصحفيين المكرمين.
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