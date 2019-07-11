الاتحاد الدولي للصحافة يكرم الصحفيين في حضور وزير الرياضة

تقام احتفالية الاتحاد الدولى للصحافة لتكريم الصحفيين المصريين ومنحهم شهادة الصحفى المحترف (professional journalist ) لمن قام بتغطية ١٠ بطولات إفريقية، وذلك فى الثالثة عصرا يوم السبت ١٣ يوليو، بالمركز الأوليمبي بالمعادي. الثالثة عصرا يوم السبت ١٣ يوليو، بالمركز الأوليمبي بالمعادي. يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والإيطالي جيانى ميرلو رئيس الاتحاد الدولي وتشهد الاحتفالية تكريم الاستاذ عماد يونس المشرف العام على قسم الرياضة ببوابة الوفد. ومن المقرر أن يعقب تسليم الشهادات حفل غداء على شرف الصحفيين المكرمين.

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