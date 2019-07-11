تعرف على فريق أمونيا الذي يواجه الزمالك غدًا

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فريق أمونيا نيقوسيا القبرصي في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي. وتوج امونيا نيقوسيا ٢٠ مرة بطلا للدوري القبرصي و١٤ مرة بطلا للكأس، ويقوده المدير الفني النرويجي هننبرج والذي سبق أن درب بلاكبيرن الإنجليزي وكان لاعبا فى مانشستر يونايتد الإنجليزي. و١٤ مرة بطلا للكأس، ويقوده المدير الفني النرويجي هننبرج والذي سبق أن درب بلاكبيرن الإنجليزي وكان لاعبا فى مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويضم الفريق القبرصي 4 لاعبين أسبان محترفين ولاعبين من فرنسا ولاعبا برتغاليا وآخر برازيلي ولاعبا كاميرونيا ولاعبين من اليونان ولاعبا مجريا وحارس مرمي منتخب نيجيريا الذي يشارك حاليا احتياطيا مع منتخب النسور الخضر في كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر

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