منتخب الرجبي يخوض معسكرًا إعداديًا قبل بطولة أفريقيا

استقر الاتحاد المصري للرجبي على موعد تجمع لاعبي المنتخب الوطني لخوض المعسكر الإعدادي قبل المشاركه في بطولة أفريقيا المقرار إقامتها في بنين يوم 5 ستمبر المقبل. بنين يوم 5 ستمبر المقبل. ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب الرجبي المصري يوم 25 يوليو القادم ويستمر لمدة 4 أيام. والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للرجبي انضم إلى الاتحاد الأفريقي في شهر مارس الماضي ويستعد لخوض أول مشاركة له في بطولة أفريقيا.

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