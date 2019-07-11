رمضان صبحي يشيد بمعسكر الأهلي في إسبانيا ويوجه رسالة للجمهور

أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أجواء معسكر الفريق الحالي بمدينة اليكانتي الإسبانية جيدة للغاية ، مؤكداً أن كل الأمور تسير بشكل جيد سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو الانتقالات وان هناك حالة من التركيز يعيشها جميع اللاعبين استعدادا للمرحة الهامة المقبلة.

وأضاف ان الجهاز الفني وضع برنامجا تدريبيا مكثفا لتجهيز الفريق، مُتضمناً المران على فترتين مع خوض المران ايضا قبل المواجهات الودية لرفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية وقال إن المردود الإيجابي للمعسكر ظهر مع الأيام الأولى، من حيث زيادة الانسجام والتحركات بدون كرة مع تنفيذ فكر الجهاز الفني الذي يحرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وغيرها من الأمور الفنية التى تساعد الفريق على تقديم أفضل مستوى خلال الفترة القادمة.

وأوضح روضان صبحي ان فوائد المعسكر الحالي كثيرة ومتعددة مُعلقاً : «تواجد اللاعبين في مكان واحد يساعدهم على الاقتراب اكثر كما يساعد على زيادة الانسجام وينعكس بصورة عملية على مستواهم خلال التدريبات، فضلاً عن تأثيره الإيجابي في النواحي الخططية والبدنية».

وتابع رمضان: شخصياً أستفدت كثيراً من تواجدي في هذا المعسكر وهذا هو المهم لأن المعسكرات بشكل عام فائدتها تتلخص في الارتقاء بالنواحي الفنية والبدنية وهذا ما يشعر به جميع اللاعبين.

وعبر رمضان صبحي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة في ظل المجهود الكبير الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبين وقال : لاشك ان هناك تطورا إيجابيا في المستوى بشكل عام، ونحن نشعر به جميعا وهذا هو المهم من وجهة نظري حتى يرتفع مستوى الفريق بالشكل يُساعده على التتويج بلقب الدوري وإسعاد جماهير الأهلي.

كما تحدث رمضان عن المباريات الودية التي يخوضها الأهلي في معسكره التدريب ، مؤكدا ان لها أهدافا محددة يسعى إليها الجهاز الفني بغض النظر عن نتيجتها وقال : في مباراة سوكر سمارت كان الهدف من ورائها رؤية معظم اللاعبين وتكوين انطباع مبدئي عن كل لاعب.

وفي مباراة نيو بورت كاونتي الإنجليزي المقرر لها مساء اليوم ،الخميس، يهدف الجهاز الفني إلى منح بعض اللاعبين مساحة اكبر في المشاركة وكلها أمور فنية وحسابات يضعها الجهاز الفني للعمل عليها خلال الفترة القادمة استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك لسحم درع الدوري .

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واشار لاعب الأهلي إلى أهمية الجلسات التى يجريها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين بشكل منفرد مؤكدا ان هناك اكثر من جلسة جمعتهما للتركيز على النواحي النفسية مع إسداء

النصائح التى تساعد على توصيل فكر الجهاز .

وقال إن لاسارتي يتحدث معه بشكل ايجابي للغاية ويدفعه دائما لتحقيق المزيد من النجاحات لكتابة تاريخ يظل دائما محفورا في اذهان الجماهير فضلا عن بعض التعليمات الفنية التى يريد تطبيقها في المباريات .

وانتقل رمضان صبحي للحديث عن تجديد إعارته مع الأهلي هذا الموسم مُعرباً عن سعادته بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد وقال : «عشت اصعب أسبوع في حياتي قبل تجديد الإعارة ولهذا اتوجه بشكر لمجلس إدارة الأهلى بعد وقوفه بجانبي وتحقيق رغبتي في البقاء ولهذا أنا أجتهد في التدريبات من أجل الظهور بالصورة التي تتمناها جماهير الاهلي ولتحقيق كل البطولات في الموسم الجديد» .

وعن مسئولية اللعب لفريق في حجم الاهلي قال رمضان انها بالتأكيد مسئولية كبيرة وان من يرتدي قميص الأهلى يعلم انه في “نعمة كبيرة” ولابد ان يحافظ عليها ويقاتل من اجلها ، مُعلقاً : أنا شخصياً أعرف وأقدر تماما هذه المسئولية وجاهز للرد بشكل عملي من خلال الاجتهاد في المباريات لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير .

وفيما يتعلق بطموحاته الشخصية مع الأهلي في الفترة القادمة قال رمضان : أتمنى الظهور بالصورة التي ترضيني وترضي جماهير الأهلي مع التتويج بدرع الدوري والفوز بدوري الأبطال للمشاركة في كأس العالم للأندية ، وكلها أمنيات مشتركة تراود جميع اللاعبين وبإذن الله نستطيع تحقيقها في الموسم الجديد.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بتوجيه رسالة للجماهير وقال :« أنتم الشريك الأساسي في كل النجاحات ونتمنى إسعادكم دائما ورؤيتكم خلفنا في المدرجات، ونحتاج إلى دعمكم ومساندتكم في الفترة القادمة لتلبية كافة الطموحات» .