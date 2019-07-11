لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة نيو بورت كاونتي الإنجليزي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة نيو بورت كاونتي الإنجليزي الودية.

وجاء التشكيل على النحو التالي: علي لطفي، وباسم علي، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسام عاشور،

وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، وعمرو جمال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف على ملعب بيناتار أرينا، في ثاني وديات الأهلي بمعسكر إسبانيا.