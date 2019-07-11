خالد جلال يقود تدريبات خاصة لمهاجمي الزمالك

قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأمير عزمي المدرب، بقيادة تدريبات خاصة للمهاجمين بالتصويب على المرمى من عدة مسافات خلال تدريب الفريق اليوم. للمهاجمين بالتصويب على المرمى من عدة مسافات خلال تدريب الفريق اليوم. ويستعد الزمالك للقائه الودي غدًا الجمعة أمام فريق أمونيا القبرصي في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي.

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