صورة | تعرف على قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الصين

اعلان

اقتحم اللاعب الدولي النمساوي “مارك آرناتوفيتش” قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الصين، بعد انضمامه لصفوف نادي شنجهاي ايست آسيا هذا الأسبوع، قادمًا من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بمبلغ 22 مليون يورو.

واحتل آرناتوفيتش المرتبة التاسعة في قائمة أغلى الصفقات التي حدثت في تاريخ الدوري الصيني بفارق مليوني يورو فقط عن النيجيري “أوديون إيجالو” صاحب المركز العاشر.

اللاعب الأسبق لنادي ساوثامبتون، ضغط في فترة الانتقالات الشتوية الماضية للإلتحاق بأحد أندية الدوري الصيني، إلا أن إدارة وست هام أفسدت المحاولة، وأقنعته بالبقاء حتى نهاية الموسم.

اعلان

ورغم قطع آرناتوفيتش لوعود جادة مع جماهير وإدارة الهامرز بمواصلة مسيرته على ملعب الملكة إليزابيث لأطول فترة ممكنة من مسيرته، إلا أنه تناسى تصريحاته، وقرر الرحيل فور تلقيه لعرض ملموس هذا الصيف.

وفي أول لقاء صحفي لمارك مع وسائل الإعلام الصينية اليوم الخميس، قال “تعرضت للكثير من الانتقادات من الصحفيين والجماهير، لكنهم لا يتدربون معي ولا يلعبون معي، يكتبون الأشياء فقط”.

وأضاف “ربما هذه سمة وسائل الإعلام الأوروبية، والحقيقة هي أنني دائمًا ما أعطي كل شيء لفريقي ولا أتنازل عن نفسي أبدًا. جئت إلى الصين كي أعمل بجد، وأريد أن أقوم بدوري حتى يتمكن النادي من تحقيق كافة أهدافه وطموحاته”.

وسيلعب آرناتوفيتش لأول مرة مع فريقه الجديد، بعد غد السبت، عندما يلاقي نادي جيانجسو سونينج.

أوسكار

لا يزال الدولي البرازيلي السابق “أوسكار” يتصدر قائمة أغلى لاعب في تاريخ الدوري الصيني رغم مرور ثلاثة أعوام على انضمامه لفريق شنجهاي إيست آسيا من تشيلسي.

اللاعب صاحب التسديدات القوية والتمريرات البينية كان تنبأ له النقاد بمستقبل كبير حين احتد الصراع بين تشيلسي ويوفنتوس على ضمه، لكنه فاجأ الجميع بخطوة انتقاله للاحتراف في جنوب شرق آسيا في سن مُبكرة، ليغير الصورة المأخوذة عن الدوري الصيني بأنه دوري نهاية الخدمة.

ودفع نادي شنجهاي إيست آسيا مبلغ 54 مليون يورو لشراء أوسكار، ليضعه في القمة بفارق أربعة ملايين يورو عن مواطنه “جيفانيلدو فييرا” الشهير بهالك، صاحب المرتبة الثانية بـ 50 مليون يورو تسلمها ناديه السابق زينيت سان بطرسبيرج الروسي.

وتواصلت سيطرة البرازيل على المراكز الثلاث الأولى لهذه اللائحة، عندما رفض مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني “أليكس تيكسييرا” عروض ليفربول وتشيلسي للانضمام إلى نادي جيانجسو سونينج بمبلغ 45 مليون يورو.

والتالي جدول يضم أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الصيني :