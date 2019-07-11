رياضة | برشلونة يكشف عن موعد إعلان صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف عن موعد إعلان صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر على موعد إعلان التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن كسر عقد أنطوان جريزمان سيكون يوم (الجمعة) أو أقصى حد يوم (الاثنين)، لأن يومي السبت والأحد عطلة.

والمجت التقارير إلى أنه لن يكون هناك جماهير في المدرجات في ملعب كامب نو أثناء تقديم جريزمان، بسبب أعمال تغيير عشب الملعب.