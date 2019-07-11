رياضة | الخلاف يشتعل بين جريزمان وكوتينيو !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخلاف يشتعل بين جريزمان وكوتينيو ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان هناك فوضى كبيرة، حول اللاعب الذي سيحمل القميص رقم 7 بفريق برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه مع وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، وسيكون السؤال، من سيرتدي القميص رقم 7، الذي هو الان بحوزة البرازيلي فيليبي كوتينهو.

وفي حال عدم رحيل البرازيلي كوتينيو، كيف سيقتنع النجم الفرنسي بارتداء قميص آخر، وهو الذي كان دائما يرتدي القميص رقم 7 تكريما لقدوته الإنجليزي ديفيد بيكهام.