رياضة | برشلونة يُشعل غضب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُشعل غضب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غاضب من تكتيك نادي برشلونة الإسباني، حول صفقة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن التكتيك الذي يتبعه النادي حالياً هو وضع توقيع نيمار بالثلاجة، لكي يزداد التوتر بين النادي الفرنسي والبرازيلي.

واصار النادي الكتالوني يتبع هذا التكتيك حتى ينخفض سعر البرازيلي، ويقبل الباريس بالمقايضة مع القليل من المال، أو دون دفع يورو واحد.