رياضة | الـ"VAR" جاهز لقمة تونس ومدغشقر في استاد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الـ"VAR" جاهز لقمة تونس ومدغشقر في استاد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من جاهزية تقنية حكم الفيديو "VAR” للعمل داخل استاد السلام اليوم، خلال مباراة تونس ومدغشقر في دور الستة عشر.

ويلتقي المنتخب التونسي مع منتخب مدغشقر في التاسعة مساء اليوم، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر ٢٠١٩.

وشهد استاد السلام تجربة التقنية خلال الفترة الماضية، بعذ قرار الاتحاد الإفريقية بتطبيق "VAR” بدءا من الدور ربع النهائي للبطولة.

وحرص المسئول على التأكد من جاهزية التقنية، وعملها بشكل جيد قبل انطلاق المباراة، وإجراء بروفة أخيرة لفحص الشاشات والأجهزة وتأكد جاهزية التقنية.