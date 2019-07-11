رياضة | خاص | أحمد أحمد يدعم منتخب مدغشقر أمام تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص | أحمد أحمد يدعم منتخب مدغشقر أمام تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة تونس ومدغشقر مساء اليوم والتي تقام بستاد السلام ضمن مباريات دور ال٨ لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.

ويحرص رئيس كاف على حضور بعض مباريات البطولة وسيتواجد في مقصورة ستاد السلام مساء اليوم لمتابعة منتخب بلاده أمام نسور قرطاج.

يذكر أن منتخب السنغال ينتظر الفائز من تلك المواجهة في نصف النهائي المقرر له الأحد المقبل.