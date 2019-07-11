رياضة | برشلونة يستبعد التعاقد مع نجم دفاع أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستبعد التعاقد مع نجم دفاع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد أبلغ النجم البرازيلي فيليبي لويس، مدافع أتلتيكو مدريد، أنه خارج الخطط تماماً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فيلبي لويس هو ظهير أيسر حر وارتبط اسمه كثيراً مع البارسا مؤخراً لكي يكون بديل لـ جوردي ألبا.

الجدير بالذكر ان المدافع البرازيلي الذي سيصل للـ34 من عمره في أغسطس، وصله إشعار من نادي برشلونة أُبلغ فيه أنه ليس أولوية وخارج الخطط تماماً ولن يتم التوقيع معه.