رياضة | أولى أزمات جريزمان في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولى أزمات جريزمان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أولى المشاكل التي ستواجه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في برشلونة بعد توقيع عقود انضمامه رسمياً قادماً من أتلتيكو مدريد.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية، أن يثير التوقيع مع جريزمان الكثير من الجدل حول من سيرتدي الرقم 7 في النادي الكتالوني.

ويذكر فأن رقم 7 هو المفضل للفرنسي الدولي بينما يرتدي فيليب كوتينيو نفس الرقم في البارسا ومن المتوقع أن يكون الأمر محل جدل في النادي الكتالوني.

وتقرر أن يتم تقديم جريزمان سيتم يوم السبت المقبل بالكامب نو بدون جمهور ولكي لا تبدأ الشائعات ليس لحمايته من "ردة فعل" أي أحد ولكن لأنه هناك صيانة كاملة بالملعب لذلك لسلامة الجمهور لن يتم دخولهم لحضور التقديم.