رياضة | ساني بديل نيمار في باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساني بديل نيمار في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن باريس مقتنع بأن نيمار لن يستمر في صفوف الفريق في الموسم المقبل والنادي يرغب في لاعب يجاور الثنائي كيليان مبابي وكافاني في الموسم الجديد ووقع الاختيار على ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي حاول في الفترة الماضية اقناع ليروي ساني بتمديد عقده مع الفريق لكن الألماني رفض ولم يحسم مستقبله بعد مع بطل البريميرليج.

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وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان استقر على ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي ليحل محل نيمار في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن باريس سوف ينافس بايرن ميونخ على ضم ليروي ساني في الصيف الجاري ويملك فرصة أكبر من النادي البافاري في ظل رغبة مانشستر سيتي في الحصول على مقابل مالي كبير لبيعه.

وأضحت الصحيفة في تقريرها بأن باريس سان جيرمان حاول منذ 3 سنوات ضم ليروي ساني لكنه فضل الانضمام لصفوف مانشستر سيتي من شالكه.