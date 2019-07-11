رياضة | مران خفيف للاعبي الزمالك وتدريبات قوية لحراس المرمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران خفيف للاعبي الزمالك وتدريبات قوية لحراس المرمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك الذين شاركوا في ودية دوكسا أمس مرانا خفيفا بناء على قرار خالد جلال المدير الفني للفريق.

بينما ادي باقى اللاعبين مرانا تكتيكيا قويا تحت إشراف خالد جلال.

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ويستعد الزمالك للقائه الودي غدا الجمعة أمام فريق أمونيا القبرصي في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي.