رياضة | مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم quarts de finale يلا شوت رابط ماتش منتخب الجزائر جودة مختلفة Viva

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يتطلع منتخب مدغشقر لتحقيق مفاجأة جديدة في بطولة أمم إفريقيا 2019، بالتأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية المقامة في مصر وذلك عندما يلتقي مع منتخب تونس في اليوم الخميس الحادي عشر من يوليو، على استاد الانتاج الحربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة AFRICAN CUP OF NATIONS، والمقامة في مصر وتستمر حتي التاسع عشر من الشهر الجاري.

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في بطولة أمم إفريقيا CAN 2019:

منتخب تونس عاني كثيرًا خلال منافسات دور المجموعات ودور الـ16، حيث فشل في تحقيق أي انتصار، وحقق 3 تعادلات في الدور الأول، بينما تخطي منتخب غانا في الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح، ويسعي لخطف بطاقة التأهل من منتخب مدغشقر "مفاجأة" البطولة القارية هذا العام، وستقام المباراة بين تونس ومدغشقر في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 11-7-2019، على استاد السلام، شاهد بث مباشر مباراة تونس اليوم على KORA ONLINE TV.

- التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس في أمم إفريقيا:

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري.

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خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آندريا

خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري

خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا

خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما، آندريا.

- كيف تشاهد مباراة تونس ضد مدغشقر اليوم في أمم إفريقيا على KORA STAR:

سيكون النقل التليفزيوني لمباراة تونس ومدغشقر متاح بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس ، MAX HD 1، MAX HD 2 بتعليق عربي مميز وبجودة فائقة، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر التردد الأرضي لقناة TIME SPORT المصرية، ويوفر موقع الخليج 365 الرياضي ايضًا روابط بث مباشر بدون تقطيع لمباراة تونس ومدغشقر ومباريات أمم إفريقيا عبر KORA GOOOL، شاهد المباراة بأعلي جودة علي رابط الاسطورة HD.