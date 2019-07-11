رياضة | مهاجم بلدية المحلة يوقع للالومنيوم لمدة موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم بلدية المحلة يوقع للالومنيوم لمدة موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني المدير الفني، تدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني، بالحصول على توقيع محمد عبدالحميد ”ميدو” مهاجم بلدية المحلة لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.

جاء توقيع اللاعب اليوم الخميس، بمقر نادي الألومنيوم، في حضور صلاح صالح مدير عام النادي، والمشرف على الفريق، وياسر الكناني المدير الفني، وسيد قاسم المدير الإداري للفريق، وأحمد عمر وكيل اللاعب.

يذكر أن ميدو سبق له اللعب لنادي الشرقية، بالدوري الممتاز، وانضم لفريق بلدية المحلة، ثم أعير لنادي دمياط، قبل أن يعود للبلدية، وينتقل لصفوف نادي الألومنيوم، ليخوض التجربة الأولى له في دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.