رياضة | ريال مدريد يضع الخطة السحرية للتعاقد مع بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع الخطة السحرية للتعاقد مع بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزين لديه مثال على طريقة الإنتقال إلى ريال مدريد وهو البلجيكي إيدين هازارد.

وتحدث هازارد مع مسؤولي ناديه وأخبرهم بـ رغبته بـ اللعب لريال مدريد، لذلك ينصح النادي الإسباني بأن يتحدث بول بوجبا مع النادي مباشرة أو تقديم طلب مغادرة وليس الضغط عن طريق التصريحات الصحفية.

وأفادت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن سوق الإنتقالات في إنجلترا يُغلق بـ تاريخ 8 أغسطس، مع تأكيد زيدان على أن بول بوغبا هو الأولوية في ميركاتو الصيف لـ الملكي، النادي الإسباني يمتلك هامشاً لـ التحرك من خلاله لإتمام الصفقة 25 يوماً. ريال مدريد لن ينتظر الصفقة لأخر يوم في الميركاتو، والخيارات المتاحةكـ إيركسن لن تنتظر كذلك حتى آخر يوم، وإذا وافق المان يونايتد على التفاوض ستكون مطالبه 170 مليون يورو وريال مدريد يقدم 125 مليون يورو.

ريال مدريد في حالة وافق المان يونايتد على التفاوض لن يقدم أكثر من 130 مليون يورو مع متغيرات تصل لـ 15 مليون يورو، هذا سقف الصفقة بالنسبة لـ ريال مدريد الذي لن يذهب بدوره لأبعد من ذلك.

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في ريال مدريد هناك وضوح في الصفقة وهو أن يذهب الفرنسي بشكلٍ مباشر وطلب الإنتقال الى ريال مدريد، الهدف أن تكون صادقاً مع ناديك، على بوجبا أن يقول لـ اليونايتد مباشرةً أريد الإنتقال الى ريال مدريد.

بوجبا إذا لم يتحدث لـ الصحافة بالآونة الآخيرة فـ وكيل أعماله مينو رايولا يقوم بذلك، حيث قال: الجميع في المان يونايتد يعلم ماذا يريد بول بوجبا، ريال مدريد لا يُريد مسلسل طويل من خلال التصريحات الصحفية.

ريال مدريد ينصح بالذهاب والتحدث الى إد وودوارد فقط، الرجل الأول في المان ومحل ثقة مُلاك الشياطين الحمر وأن يقوم بذلك على إنفراد، مدريد يعلم بأن إد وودوارد إذا شك بوجود خيانة فإن الصفقة لن تتم.

مدريد يضغط حتى لا ينتظر الدخول في أغسطس والصفقة لم تتم بعد، وفي حالة رفض اليونايتد فسيتم التحرك نحو أهداف أخرى، حيث سيكون الخيار الثاني هو أريكسن الذي ينتظر ذلك بـ صبر مع طلب بوتشيتينو التعاقد مع سيبايوس تحسباً لخروج الدنماركي المحتمل.

هناك خيارات أخرى متاحة، حيث تظهر أسماء كـ ڤان دي بيك وساڤيتش، إذا لم يستطع ريال مدريد التبضع في السوق الإنجليزية فإن خيار التسوق في مكان آخر متاح وبقوة خاصةً مع رغبة الثنائي في مغادرة أياكس ولاتسيو على التوالي.