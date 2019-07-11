رياضة | ماركا تُفجرها: برشلونة والصفقة الأكبر في طريقها للفشل

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني ستكون لديه مشكلة كبري في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرًا لها اليوم الخميس :"مشكلة برشلونة إنه بعملية جريزمان في الأيام القادمة ستكون لديهم مشاكل مالية كبري في الدفع لباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار".

وأضافت الصحيفة أن استبعاد ريال مدريد يُقلل الخيارات أمام نيمار، ربما يذهب إلى مانشستر يونايتد الذي يراقب وضع البرازيلي ولكن عدم مشاركة المانيو في دوري أبطال أوروبا سيجعل نيمار يتردد في الذهاب إليهم.