رياضة | ريال مدريد يترك الصفقة الكبري ويُهديها إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يترك الصفقة الكبري ويُهديها إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سبب تراجع ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مسؤولي نادي ريال مدريد قرروا صرف النظر عن فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار وذلك لأنهم لا يريدون المخاطرة بضمه حالياً.

وتشير الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد غير معجب بسلوك وتصرفات نيمار خارج الملعب كما أن الهدف الأساسي حالياً هو ضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أبدى رغبته في العودة إلى برشلونة مجدداً بعدما انحسرت عنه الأضواء وانتقالها للموهبة الفرنسية كيليان مبابي.