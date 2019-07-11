رياضة | ماتا يصدم مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم عن رفض الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد عرض خيالي من الصين من أجل الاستمرار في صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وقال موقع فور فور تو الإنجليزي، إن فريق شنغهاي الصيني عرض على ماتا 550 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من أجل الانتقال لصفوف الفريق هذا الصيف لكنه رفض ويفضل البقاء في مانشستر يونايتد.

وتابع الموقع أن خوان ماتا وافق على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد لمدة عام مع خيار عام إضافي بالرغم من عدم سعادته بذلك لأنه كان يريد عقد أطول.

وأشار الموقع إلى أن خوان ماتا ارتبط بالانتقال بصورة مجانية لصفوف برشلونة واتلتيكو مدريد في الصيف الجاري لكنه فشل الاستمرار في مانشستر يونايتد.