رياضة | بوجبا على طريقة هازارد للانضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا على طريقة هازارد للانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل بول بوجبا الضغط على إدارة ناديه مانشستر يونايتد للذهاب إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة ABC الإسبانية : بوجبا سيسير على طريق هازارد ، والأعلان عن رغبته في الرحيل والانضمام لريال مدريد ، حتى يضع مانشستر يونايتد تحت الضغط من أجل رحيله .

وواصلت الصحيفة الإسبانية : هازارد الذي تحدث مع ناديه وأخبرهم بـ رغبته بـ اللعب لريال مدريد، لذلك ينصح النادي الإسباني بأن يتحدث بول بوجبا مع النادي مباشرة أو تقديم طلب مغادرة وليس الضغط عن طريق التصريحات الصحفية .

وأردفت الصحيفة : سوق الإنتقالات في إنجلترا يُغلق بـ تاريخ 8 أغسطس ، مع تأكيد زيدان على أن بول بوجبا هو الأولوية في ميركاتو الصيف للملكي ، النادي الإسباني يمتلك هامشاً لـ التحرك من خلاله لإتمام الصفقة 25 يوماً.

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وأوضحت ABC : ريال مدريد لن ينتظر الصفقة لأخر يوم في الميركاتو ، والخيارات المتاحة مثل إيركسن لن تنتظر كذلك حتى آخر يوم ، وإذا وافق مانشستر يونايتد على التفاوض ستكون مطالبه 170 مليون يورو وريال مدريد يقدم 125 مليون يورو .

وتابعت الصحيفة الإسبانية : ريال مدريد في حالة وافق مانشستر يونايتد يونايتد على التفاوض لن يقدم أكثر من 130 مليون يورو مع متغيرات تصل لـ 15 مليون يورو ، هذا سقف الصفقة بالنسبة لـ ريال مدريد الذي لن يذهب بدوره لأبعد من ذلك .

وأكدت : في ريال مدريد هناك وضوح في الصفقة وهو أن يذهب الفرنسي بشكلٍ مباشر وطلب الانتقال الى ريال مدريد ، الهدف أن تكون صادقاً مع ناديك ، على بوجبا أن يقول لليونايتد مباشرةً أريد الإنتقال الى ريال مدريد .

وأردفت الصحيفة : بوجبا إذا لم يتحدث للصحافة بالآونة الآخيرة فـ وكيل أعماله مينو رايولا يقوم بذلك ، حيث قال : الجميع في مانشستر يونايتد يعلم ماذا يريد بول بوجبا ، ريال مدريد لا يُريد مسلسل طويل من خلال التصريحات الصحفية .