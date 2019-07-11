اونلاين | المفتوحة Bein يوتيوب: مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يلا شوت سريع بلس Goal

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار رابط يلا شوت الجديد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر كورة لايف مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019 بالفترة ما بين 19 يوليو وحتي 22 يونيو والتي ستقام على السويس الجديد.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة المفتوحة:

تنتطلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار مساء اليوم الخميس الموافق 11-7-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي وسيتم نقلها أيضاً على قناة بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

رابط كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر في ربع نهائي بطولة إفريقيا اليوم الخميس لايف يلا شوت بلس بدون تقطيع جودة عالية من خلال موقع "الخليج 365 الرياضي".

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام كوت ديفوار:

حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز

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خط الهجوم: بغداد بونجاح

تشكيلة كوت ديفوار المتوقعة أمام الجزائر:

حراسة المرمى: سلفين جبوهو

خط الدفاع: مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، وونلو كوليبالي

خط الوسط: ماكس جراديل ، إبراهيم سنجاري، سيري دي، فرانك كيسي

خط الهجوم: ويلفريد زاها، جوناثان كودجيا

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار:

صعد منتخب الجزائر لربع نهائي بطولة إفريقيا بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بعدما فاز على كينيا والسنغال وتنزانيا ثم فاز على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، أما منتخب كوت ديفوار صعد من دور المجموعات برصيد 6 نقاط بعدما فاز على منتخب ناميبيا وجنوب إفريقيا وخسر من منتخب المغرب، وفي دور الـ16 فاز على منتخب مالي بهدف نظيف ليقابل الجزائر في ربع النهائي، كورة لايف الجديد مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار يلا شوت مجانا بث مباشر على bein sport