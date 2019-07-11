اونلاين | بين ماتش BEIN MATCH: مباراة الجزائر وكوت ديفوار يلا شوت بث مباشر kora star رابط كورة اون لاين مشاهدة ماتش الجزائر مباشر

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شاهد بث مباشر مباراة تونس ضد مدغشقر على KORA LIVE، شاهد مباراة تونس اليوم على KORA LIVE بث مباشر بجودة فائقة، حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره منتخب مدغشقر اليوم الخميس 11 – 7 – 2019، على أرضية استاد "السلام" ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري، شاهد نقل مباشر لمباراة تونس ومدغشقر على يلاشوت بلس.

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر اليوم الخميس في أمم إفريقيا 2019:

منتخب تونس الطامح للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه يصطدم بطموحات الحصان الأسود للبطولة الإفريقية منتخب مدغشقر والذي يسعي لمواصلة المفاجآت والتأهل لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، حيث ستقام المباراة بين تونس ومدغشقر في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًأ بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد الانتاج الحربي، شاهد بث مباشر لمباراة تونس على COOL KORA.

- التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس في أمم إفريقيا:

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري.

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خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آندريا

خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري

خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا

خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما، آندريا.

- القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مدغشقر اليوم الخميس بث مباشر KORA ONLINE:

البث المباشر – شاهد على كورة ستار بدون تقطيع بث مباشر مباراة تونس ضد مدغشقر، تابع لايف مباراة تونس في أمم إفريقيا على كورة أونلاين، حيث تنقل قنوات بي إن سبورتس البث التليفزيوني لمباراة تونس ومدغشقر في تمام التاسعة مساءًا على قنوات MAX HD 1، MAX HD 2، كما ستكون المباراة متاحة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، تابع بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر على KORA GOOOL.