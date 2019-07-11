اونلاين | يلا شوت Hd1 مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة ستار نقل للجوال ماتش الجزائر على المفتوح (جول)

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يلاشوت مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر، حيث سيكون عشاق الكرة العربية والإفريقية على موعد مع مواجهة نارية بين منتخبا الجزائر وكوت ديفوار وجها لوجه في قمة نارية ببطولة كأس الأمم الإفريقية في الدور ربع النهائي في مباراة مليئة بالمتعة والإثارة في اللقاء الذي يقام على ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة:

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم، تنطلق مباراة منتخب ساحل العاج ضد الجزائر اليوم فى الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب السويس، وتأهل منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي على حساب منتخب مالي فى دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية، بينما صعد منتخب الجزائر على حساب منتخب غينيا بثلاثة أهداف دون رد، وستقوم قناتي بي ان سبورت وتايم سبورت بنقل اللقاء.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وكوت ديفوار:

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر امام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: عطال- رامي بن سبعيني- ماندي- جمال بن العمري

في خط الوسط: قديورة- سفيان فيغولي- بن ناصر

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في خط الهجوم: رياض محرز- يوسف بلايلي- بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام الجزائر

في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

في خط الدفاع: وونلو كوليبالي- ويلفريد كانون- إسماعيل تراوري- جان جامين

في خط الوسط: سيري داي- فرانك كيسي- ولفريد زاها- ممادو بكايوكو

في خط الهجوم: جوناثان كودجيا-نيكولاس بيبي.

تاريخ مواجهات الجزائر وكوت ديفوار:

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار، وسبق للمنتخب الجزائري وأن واجه نظيره الإيفواري في 20 مباراة حيث كانت الغلبة لمنتخب كوت ديفوار في 7 مباريات، مقابل 6 ‘نتصارات للجزائر و7 تعادلات، وإلتقى المنتخب الجزائري مع المنتخب الإيفواري في بطولة كأس امم إفريقيا في 9 مباريات، حيث كانت الغلبة للأفيال بـ4 إنتصارات مقابل 3 إنتصارات للخضر وتعادلين.