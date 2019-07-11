اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر و كوت ديفوار بث مباشر اليوم 11-07-2019 BEINSPORTS المفتوحة الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الجزائر و كوت ديفوار بث مباشر اليوم 11-07-2019 BEINSPORTS المفتوحة الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر، حيث يصطدم منتخبا الجزائر وكوت ديفوار وجها لوجه في قمة نارية ببطولة كأس الأمم الإفريقية في الدور ربع النهائي في مباراة مليئة بالمتعة والإثارة في اللقاء الذي يقام على ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة:

مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر عبر bein sport، حيث من المنتظر أن تنطلق مواجهة الجزائر وكوت ديفوار في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي وستقوم قناتي بي ان سبورت وتايم سبورت بنقل اللقاء.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وكوت ديفوار:

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر امام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: عطال- رامي بن سبعيني- ماندي- جمال بن العمري

في خط الوسط: قديورة- سفيان فيغولي- بن ناصر

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في خط الهجوم: رياض محرز- يوسف بلايلي- بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام الجزائر

في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

في خط الدفاع: وونلو كوليبالي- ويلفريد كانون- إسماعيل تراوري- جان جامين

في خط الوسط: سيري داي- فرانك كيسي- ولفريد زاها- ممادو بكايوكو

في خط الهجوم: جوناثان كودجيا-نيكولاس بيبي.

مشوار المنتخبين في أمم إفريقيا 2019:

نجح منتخب محاربى الصحراء فى التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، بعد تخطيه منتخب غينيا فى دور الـ16، بثلاثية نظيفة، استطاع المنتخب الجزائري التأهل بعد ما تصدر المجموعه الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزها في ثلاث مباريات امام منتخب كينيا فى المباراة الإفتتاحية وانتصر بهدفين دون رد، ثم حقق فوز صعب على منتخب السنغال بهدف نظيف، وفى الجولة الأخيرة استطاع رفقاء رياض محرز الإنتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة (3-0)، على الجانب الأخر نجح منتخب الأفيال فى تحقيق فوزا ثمينا على نظيره منتخب مالى بهدف دون رد، ليتأهل لملاقه المنتخب الجزائري فى دور ثمن نهائي من بطولة الامم الفريقية، وكان المنتخب الإفواري تأهل ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.