اونلاين | رابط KOORAGOAL مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot يوتيوب مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار OSTORA LIVE7HD

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مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس 11-7-2019 بث مباشر عبر كورة لايف kora live ، حيث تدور رحى مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الجزائري ونظيره منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم الخميس، على ملعب السويس الجديد، وذلك في إطار منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر حتى يوم 19 يوليو القادم.

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من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة النارية بين المنتخب الجزائري ونظيره الإيفواري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ويستضيف استاد السويس الجديد مباراة الجزائر وكوت ديفوار، وسوف تذاع أحداثها من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع المباراة من خلال البث الأرضي للتلفزيون المصري عبر قناة تايم سبورت time sport .

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وسيبدأ منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي هذه المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال، خط الوسط الدفاعي: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر، خط الوسط الهجومي: يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز، الهجوم الصريح: بغداد بونجاح.

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وعلى الجهة الأخرى، سيدخل مدرب كوت ديفوار إبراهيم كمارا هذه المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: سلفين جبوهو، خط الدفاع: مامادو باجايوكو - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي، خط الوسط الدفاعي: جون فيليب جبامين - سيري دي، خط الوسط الهجومي: نيكولا بيبي - فرانك كيسييه - ويلفريد زاها، الهجوم الصريح: جوناثان كودجيا.

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نجح محاربى الصحراء فى التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، بعد اكتساح منتخب غينيا فى دور الـ16، بثلاثية نظيفة، وتأهل المنتخب الجزائري بعدما تصدر المجموعه الثالثة برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات امام منتخب كينيا بهدفين دون رد، ثم حقق فوز صعب على منتخب السنغال بهدف نظيف، واستطاع رفقاء رياض محرز الإنتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة (3-0).

فى المقابل نجح الأفيال فى تحقيق فوزا ثمينا على منتخب مالى بهدف دون رد، ليتأهل لمواجهة المنتخب الجزائري فى دور ثمن نهائي من بطولة الامم الفريقية، وكان المنتخب الإيفواري قد تأهل كثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط الذي كانت تضم المغرب، جنوب أفريقيا، ناميبيا، حيث حقق الإنتصار على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ثم تلقي الهزيمة من أسود الأطلس بهدف نظيف، وحقق فوز كبير على منتخب ناميبيا برباعية مقابل هدف.