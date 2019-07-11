اونلاين | كورة ستار YALLA GOAL مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر kora sport يلا شوت يوتيوب مباراة الجزائر Télévision Alg

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بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر، مع منافسه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس 11 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد السويس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية كورة ستار، مباراة منتخب الجزائر في هذا الدور من البطولة Kora star، ويسعى المنتخبين لتحقيق الانتصار وذلك عبر البث الحي المباشر KOORA ONLINE.

كول كورة وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، COOL KORA حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث بين ماتش BEIN MATCH، مباراة منتخب الجزائر ومنتخب كوت ديفوار KOOORA GOAL.

يلا لايف ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا YALLA LIVE إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة KORA2DAY، ويسعى أبناء جمال بماضي لاسعاد الشعب الجزائري في تلك المباراة KORAHD.

يلا شوت بلس ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مباراة منتخب كوت ديفوار kol7sry :-

حراسة المرمى : رايس مبولحي

خط الدفاع : رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال.

خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز.

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خط الهجوم : بغداد بونجاح.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار كالتالي :-

حراسة المرمى : سلفين جبوهو.

خط الدفاع : مامادو باجايوكو - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي.

خط الوسط : جون فيليب جبامين - سيري دي - نيكولا بيبي - فرانك كيسييه - ويلفريد زاها.

خط الهجوم : جوناثان كودجيا.

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