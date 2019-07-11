اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت يوتيوب PLUS STAR كورة لايف مباراة الجزائر اليوم أونلاين

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تنطلق ثالث مواجهات دور الثمانية في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها السادسة والأربعين بين الجزائر وكوت ديفوار والتي تنطلق في السادسة مساءًً بتوقيت مصر اليوم الخميس 11 يوليو 2019. ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والقنوات الناقلة وروابط البث والمعلقين وتشكيلة المنتخبين.

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 6 مرات، فازت كوت ديفوار في 3 مباريات وتعادلا في مبارتين وفازت الجزائر في مباراة واحدة.

- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقنوات beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة.

- تشكيلة المنتخبين : ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني وجمال بن العمري وعيسى ماندي ويوسف عطال.

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خط الوسط: عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ورياض محرز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل كوت ديفوار كالتالي:-

حراسة المرمي: سلفين جبوهو.

خط الدفاع: مامادو باجايوكو وإسماعيل تراوري وويلفريد كانون ووونلو كوليبالي.

خط الوسط: جون فيليب جبامين وسيري دي وفرانك كيسييه.

خط الهجوم: نيكولا بيبي وويلفريد زاها وجوناثان كودجيا.

- روابط البث المباشر: يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الجزائر ضد منتخب كوت ديفوار في بطولة أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS، رابط ماتش الجزائر وساحل العاج يلا شوت لايف caf tV.