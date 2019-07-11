اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر algeria vs cote d ivoire يلا شوت بلس Total Africa Cup of Nations

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نقدم لكم متابعينا عبر موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت yalla shoot، ويصطدم منتخب الجزائر بنظيره ساحل العاج في مباراة دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقامة حالياً على الملاعب المصرية، حيثُ ستكون المباراة مساء اليوم الخميس على استاد السويس.
ويخوض منتخب الجزائر مباراته ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا مساء اليوم الخميس والموافق 11/7/2019 وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، ونوفر لكم زورانا الكرام رابط مشاهدة مباراة الجزائر ووت ديفوار بث مباشر يوتيوب youtube.
الجدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيكون على موعد في المباراة القادمة بدور نصف النهائي أمام منتخب نيجيريا الذي خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بعد فوز صعب وقاتل بنتيجة 2-1 على حساب جنوب أفريقيا.
تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة: (رايس مبولحي، عطال، رامي بن سبعيني، ماندي، جمال بن العمري، قديورة، سفيان فيغولي، بن ناصر، رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح).
تشكيلة منتخب ساحل العاج المتوقعة: (سيلفان جبوهو، وونلو كوليبالي، ويلفريد كانون، إسماعيل تراوري، جان جامين، سيري داي، فرانك كيسي، ولفريد زاها، ممادو بكايوكو، جوناثان كودجيا، نيكولاس بيبي)
وستكون مباراة الجزائر مع ساحل العاج مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي ان ماكس 1+2 HD بتعليق حفيظ دراجي bein max، ويستعرض لكم موقع الخليج 365 الرياضي لينك مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت، مشاهدة مباراة رياض محرز نجم مانشستر سيتي.