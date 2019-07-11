اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر algeria vs cote d ivoire يلا شوت بلس Total Africa Cup of Nations

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نقدم لكم متابعينا عبر موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت yalla shoot، ويصطدم منتخب الجزائر بنظيره ساحل العاج في مباراة دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقامة حالياً على الملاعب المصرية، حيثُ ستكون المباراة مساء اليوم الخميس على استاد السويس.

ويخوض منتخب الجزائر مباراته ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا مساء اليوم الخميس والموافق 11/7/2019 وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، ونوفر لكم زورانا الكرام رابط مشاهدة مباراة الجزائر ووت ديفوار بث مباشر يوتيوب youtube.