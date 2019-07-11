اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر algeria vs cote d ivoire يلا شوت beIN SPORTS كورة لايف المفتوحة

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مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف kora live، حيثُ يواجه منتخب الجزائر بقيادة نجم مانشستر سيتي رياض محرز مع كوت ديفوار مساء اليوم الخميس الموافق 11/7/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث حي.

ويلتقي منتخب الجزائر مع كوت ديفوار على استاد السويس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت أبو ظبي، مشاهدة مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار بث مباشر كورة ستار kora star.

وتأهل منتخب الجزائر إلى مباراة دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز المستحق على غينيا بنتيجة 3-0 بينما منتخب ساحل العاج استطاع أن يحجز مقعده في هذا الدور على حساب مالي حيثُ فاز بهدف نظيف، مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت yalla shoot.

وكان منتخب نيجيريا قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد فوز صعب وقاتل بهدفين لهدف على حساب جنوب أفريقيا وينتظر الفائز بمباراة الجزائر وكوت ديفوار والتي من المقرر أن يتم نقلها عبر موقع الخليج 365 الرياضي يوتيوب مجاناً youtube.

تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: عطال، رامي بن سبعيني، ماندي، جمال بن العمري

خط الوسط: قديورة، سفيان فيغولي، بن ناصر

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خط الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح

تشكيلة منتخب ساحل العاج المتوقعة:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

خط الدفاع: وونلو كوليبالي، ويلفريد كانون، إسماعيل تراوري، جان جامين

خط الوسط: سيري داي، فرانك كيسي، ولفريد زاها، ممادو بكايوكو

خط الهجوم: جوناثان كودجيا، نيكولاس بيبي

وستتم إذاعة مباراة الجزائر وساحل العاج بث مباشر وحي على قناة بي ان ماكس 1+2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي bein max، مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر كورة اونلاين kora online.