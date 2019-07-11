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برشلونة الإسباني يتعاقد مع الإنكليزي لويس باري

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المهاجم الإنجليزي الصاعد لويس باري

تعاقد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مع المهاجم الإنجليزي الصاعد لويس باري قادمًا من وست بروميتش ألبيون الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ولعب باري/ 16 عامًا/ والمولود في مدينة برمنجهام الإنجليزية، لنادي وست بروميتش منذ أن كان في السادسة من عمره، كما أنه سيلعب لفريق برشلونة تحت 19 عامًا.

وفي العام الماضي، سجل باري عشرة أهداف في خمس مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 15 عامًا في إحدى بطولات إيطاليا.

 

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