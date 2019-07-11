الان تتابع إمام مسجد.. المرشح الأوفر حظًا لرئاسة النصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365
بات المرشح الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، الأقرب لرئاسة نادي النصر، لمدة أربعة أعوام وينافسه المرشح الآخر صالح الأطرم.
وحسب مصادر “الخليج 365”، فإن الدكتور صفوان السويكت، يمتلك الأصوات الأكثر لرئاسة النادي حيث يتفق غالبية النصراويين عليه، بجانب أن ملف “السويكت” الأفضل والأحق برئاسة العالمي من المرشحين الآخرين.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن الدكتور صفوان السويكت، يعتبر إمام وخطيب أحد مساجد العاصمة الرياض، ولاقى حديث الخطابة والإمامة تداولًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن هيئة الرياضة، ألغت انعقاد الجمعية العمومية مساء هذا اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب وسيتم تحديد موعدًا جديدًا لانعقاد الجولة الثانية.
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