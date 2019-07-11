أول ضربة لكونتي.. إصابة بوليتانو في تدريبات إنتر

تعرض ماتيو بوليتانو لاعب إنتر ميلان الإيطالي للإصابة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لفريق النيراتزوري تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

بوليتانو تعرض لإصابة في الفخذ، وسيتم تقييم حالة اللاعب بشكل يومي.

البالغ من العمر 25 عامًا انضم مؤخرًا إلى صفوف إنتر ميلان بشكل نهائي في الأول من يوليو الجاري قادمًا من ساسولو.

وكان اللاعب قد قضى موسمًا في صفوف إنتر ميلان على سبيل الإعارة قبل أن تقوم إدارة النيراتزوري بشراء اللاعب بشكل نهائي.

خلال الموسم المنقضي شارك بوليتانو في 36 مباراة بقميص إنتر بالدوري، مباراتين بالكأس، 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا و4 بالدوري الأوروبي، بإجمالي 6 أهداف.