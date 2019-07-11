سببان وراء تمسك يوفنتوس بضم إيكاردي

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن سر تمسك يوفنتوس، بضم ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن يوفنتوس اختار التعاقد مع إيكاردي، لسببين، أولهما أن اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، بإمكانه اللعب لمدة 5 أو 6 مواسم على الأقل، على عكس جونزالو هيجواين الذي سيكمل عامه الـ32 في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأضافت أن إدارة يوفنتوس قررت عدم الاعتماد على هيجواين، بالرغم من مطالبة جماهير اليوفي باستمراره، بعدما هتفت له عقب وصوله لمقر التدريبات، أمس الأربعاء.
وأشارت إلى أن يوفنتوس يخطط لتواجد مهاجم لديه القدرة على تشكيل خطورة من العمق، وبالتالي تحرير مساحة أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للتهديف، وهو ما يتواجد في إيكاردي.
وختمت بأن هيجواين بإمكانه فعل نفس الشيء بمساعدة رونالدو، شريطة أن يستعيد مستوياته السابقة، بعدما ظهر بصورة باهتة في الموسم الماضي.
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