فالنسيا يفسخ عقد عبد النور

أعلن فالنسيا، الخميس، فسخ عقد مدافعه التونسي أيمن عبد النور -الذي سيلعب لصفوف قيصري سبور التركي- بالتراضي.
ويتبقى للاعب عام في عقده مع الخفافيش -الذي انضم إليهم في صيف عام 2015 مقابل 22 مليون يورو- ولكن خلال العامين الذي تواجد فيهما داخل النادي بالكاد اعتمد عليه مدربو الفريق.
وفي صيف عام 2017 أعار فالنسيا المدافع التونسي لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي لم يكن له دور معه أيضا وقام حينها بالتدريب مع فريق الناشئين حتى لا يفقد مستواه.
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