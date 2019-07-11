شكرا لقرائتكم خبر عن التركي تواصل تفوقها في سباق 100م بجانب زملائها ممثلي الجامعات السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تأهلت الطالبة منيرة التركي من منتخب الجامعات السعودية في العاب القوى إلى الدور الثاني في سباق الـ 100 م «نساء» كما قدمت مشاركة إيجابية ومشرفة في سباق 200 م على ملعب كأس نابولي (Cus Napoli) في إيطاليا.

كما تأهل الطالب أحمد جمعة إلى الدور نصف النهائي في سباق ال 100م «رجال»، كذلك تأهل الطالب حسين الشواكر إلى نصف النهائي في مسابقة الوثب العالي.

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وفي مسابقة التايكوندو فاز الطالب فهد الجبيلة وزن تحت 68 كجم على منافسه الروماني بنتيجة 2/13 ويتأهل للدور 16، كما فاز الطالب جعفر المصطفى وزن تحت 74 كجم على نظيره الهندي في دوري 32 بنتيجة 6/31 وبذلك يتأهل لدور 16 ويقابل أحد الطلبة من دولة النرويج على ملعب بلاكسوريا.

تأتي هذه المسابقات ضمن منافسات الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات في مدينة نابولي الإيطالية.

وأعرب الكابتن يوسف الشايب مدرب ألعاب القوى عن سروره بتأهل الطلبة السعوديون وخصوصاً الطالبة منيرة كونها أول مشاركة نسائية سعودية في الأولمبياد وأول مشاركة عالمية للطالبة والتي يعتبرها بطلة قادمة بقوة لرياضة العاب القوى الجامعية.

وقدم الكابتن يوسف الشايب شكره لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الاستاذ الدكتور خالد المزيني ولمنسوبي الاتحاد على كل الرعاية والاهتمام لهذه المواهب الواعدة للرياضة الجامعية.