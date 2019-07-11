شكرا لقرائتكم تفاصيل مران الزمالك فى معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في ودية دوكسا مرانا خفيفا اليوم بناء على قرار خالد جلال المدير الفني للفريق، بينما أدى باقى اللاعبين مرانا تكتيكيا قويا تحت إشراف خالد جلال المدير الفنى للفريق.

فيما ركز أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك على العرضيات فى مران الحراس اليوم وظهر الحارس عمر صلاح بصورة جيدة فى التدريبات بينما قام أنطونيو مدرب الأحمال بجهاز الزمالك بقيادة تدريبات تأهيلية بالكرة مع مصطفي فتحى صانع ألعاب الفريق ضمن برنامجه الموضوع له.

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وقام خالد جلال المدير الفنى للزمالك وأمير عزمي المدرب، بقيادة تدريبات خاصة للمهاجمين بالتصويب على المرمى من عدة مسافات خلال تدريب الفريق اليوم ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أمونيا القبرصى، غداً الجمعة، في معسكره الحالي في قبرص الذى سينتهى بعد غد السبت حيث ستعود البعثة البيضاء إلى القاهرة، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز بعد نهاية أمم إفريقيا 2019 والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وكان الزمالك قد تغلب على دوكسا كاتوكوبياس القبرصى، بهدف دون رد سجله محمد عنتر، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بالأمس، خلال معسكر الفريق الأبيض الخارجى فى ثالث التجارب الودية للفريق الأبيض في المعسكر .