شكرا لقرائتكم المصرى يتفق على مباراة ودية مع الترام السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة ياسر سالم مع الجهاز الإداري لفريق الترام السكندري أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة الإسكندرية على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد المقبل ، على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري حالياً معسكره المغلق ببرج العرب .

Advertisements

فيما سيختتم المصري مبارياته الودية في معسكره الممتد حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمباراة تجمعه بنظيره فريق نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز ، يوم في الخامسة مساء السبت الموافق العشرين من الشهر الجاري أيضاً.

الجدير بالذكر أن فريق المصري سيخوض في الخامسة مساء اليوم أولى مبارياته الودية وذلك أمام فريق الرجاء المطروحي.