شكرا لقرائتكم ماني: سنقاتل من أجل الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدي ساديو ماني منتخب السنغال سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بنين، يوم الأربعاء 1 - صفر ، في دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.

وقال ماني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إن لاعبي السنغال قدموا ما عليهم ونجحوا في تحقيق الهدف الأساسي من المباراة وهو الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز في المباراة القادمة والتأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب، وأشاد ماني بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب بنين في المباراة، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة على فريقه.

وضرب منتخب السنغال، الساعي للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الأحد القادم، مع الفائز من مواجهة منتخبي تونس ومدغشقر والتي ستقام يوم الخميس في دور الثمانية.