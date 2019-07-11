نادي المصري يقابل فريق الرجاء اليوم في مباراة ودية استعداداً للدوري الجديد

اعلن جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة ياسر سالم و الجهاز الإداري لفريق الرجاء المطروحي، بأنه تم الاتفاق ما بين جهاز الكرة بالنادي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب الفندق الذي سوف يقيم به المصري معسكره المغلق في برج العرب، ويعتبر ذلك أحد الأندية في الإسكندرية.

كما أن قائمة الفريق في معسكر الإسكندرية تضم كلاً من حراسة المرمي أحمد مسعود، وأحمد عبد الفتاح، ومحمد شحاتى، والناشئ ايهاب العايدي، وخط الدفاع كريم العراقي ، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، ومصطفى طيارة، محمود حمد، الناشئ حسام أشرف، الناشئ محمد السيد العربي “ميشو”، الناشئ أحمد لبيب، والناشئ محمد عبد الخالق.