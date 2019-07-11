سيلفي وآيفون.. تفاصيل أول ظهور لصلاح بعد فضيحة بطولة إفريقيا

كتب: ضياء السقا
نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول، أول صورة له، بعد أيام من الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16.
ونشر صلاح سيلفي له ممسكا بهاتف آيفون، من داخل أحد المراكز الرياضية بدبي، عبر حسابه بتوتير، وعلق عليه: "ماقبل ماقبل الموسم".
وكان صلاح قد اعتذر عن خروج مصر من بطولة إفريقيا، وكتب في تغريدة سابقة على “تويتر”: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".
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