المصري يلتقى الترام السكندري ونادي مصر ودياً بمعسكره المغلق ببرج العرب...

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جدة - عمرو شويل اتفق جهاز الكرة بالنادي المصري مع الجهاز الإداري لنظيره فريق الترام السكندري بالدرجة الثانية فى الإسكندرية على إقامة مباراة ودية بينهما في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري حالياً معسكره المغلق ببرج العرب .
وسيختتم المصري مبارياته الودية في معسكره الممتد حتى 21 من الشهر الجاري بمباراة تجمعه بنظيره فريق نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز في الخامسة مساء السبت الموافق 20 من الشهر الجاري.
كما سيخوض فريق المصري في الخامسة مساء اليوم أولى مبارياته الودية وذلك أمام فريق الرجاء المطروحي.
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