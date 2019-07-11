شكرا لقرائتكم حسن شحاته : أنا جاهز لتدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى حسن شحانة المدير الفنى لمنتخب مصر السابق جاهزيته التامة لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد رحيل المكسيكى أجيرى عقب الخروج من بطولة الأمم الأفريقية أمام بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا ضمن مباريات دور الـ16 بهدف مقابل لا شئ .
وقال شحاتة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" أنه من غير المعقول أن أتحدث عن عامل السن وغير قادر على القيادة الفنية للمنتخب المصرى.
وأشار المدير الفنى لمنتخب مصر السابق إلى أن الاختيار الانسب للمنتخب المصرى اختيار مدير فنى وطنى وليس أجنبى خلال الفترة القادمة وهذا الأمر تم مشاهدته فى تحقيق انجازات الكرة المصرية السنوات الماضية على أيدى المصريين والمدربين الأجانب تستفاد أكثر من العائد المادى دون الاستفادة من خدماتهم.
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